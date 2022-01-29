BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'dan A Spor'a transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz A Spor'a konuştu. Muhabir Sercan Dikme'ye açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Teklif varsa ve bana gelen bir şey olursa kulüple birlikte değerlendiririz. Benim kesinlikle Avrupa'ya gitme hayalim var. Önder hocayla iletişimimiz çok iyi, eksiklerimi ve sahada yapmam gerekenleri söylüyor. Benim çok iyi yerlere gelmemi istiyor, ben de onun iyi yerlere gelmesini istiyorum. Şenol Güneş beni milli takıma çağırdığında çok mutlu oldum. Ben, tesiste yatarken milli takıma çağrıldığımı öğrendim. İlk ailemi aradım. Benim hayalimdi. Beşiktaş'ta oynamak, milli takıma gitmek hayallerimi gerçekleştirdim, şimdi Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorum." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)