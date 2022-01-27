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Son dakika haberi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Son dakika haberleri... Eski Beşiktaşlı yönetici avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:32 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:34
Son dakika haberi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı, kimliği tespit edilen 3 kişi aranıyor. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

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