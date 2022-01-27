Son dakika haberi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı, kimliği tespit edilen 3 kişi aranıyor. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.