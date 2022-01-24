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Kaçan balık büyük oldu! Beşiktaş taraftarını kahreden ayrıntı

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşarken, yaşanan sorun rakamlara da yansıdı. Sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan Kara Kartal, Larin, Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Teixeira gibi yıldızlardan da yararlanamadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:43
Kaçan balık büyük oldu! Beşiktaş taraftarını kahreden ayrıntı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in ikinci yarısında 4 maçta ortaya koyduğu hücum performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, kazandığı Gaziantep ve Karagümrük maçları da dahil beklentileri karşılamaktan çok uzak bir görüntü sergiledi. Kartal, bu mücadelelerde 67 şut çekti ancak bunların sadece 20'sinde isabet buldu. 47 şut ise boşa gitti.

Kaçan balık büyük oldu! Beşiktaş taraftarını kahreden ayrıntı

BATSHUAYı AKAN OYUNDA YOK
Sabah'ın haberine göre, toplamda 5 gol kaydederken tam 11 kez büyük fırsatı harcadı. Savunmadaki oyundan memnun olan Önder Karaveli'nin hücumdaki denemeleri ise kötü performansa çözüm olamadı. Michy Batshuayi, Cyle Larin, Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Alex Teixeira son vuruşlarda saçbaş yoldurdu. Son 4 maçta 3 gol, 1 asistle oynamasına rağmen Michy Batshuayi'nin performansı yeterli bulunmuyor. Bunun nedeni Belçikalı yıldızın akan oyunda gol bulmakta zorlanması.

Kaçan balık büyük oldu! Beşiktaş taraftarını kahreden ayrıntı

YENİ MALATYASPOR
%63 topla oynama 18 şut 3 isabet 5 büyük şans 4 kaçan büyük fırsat 3 direkten dönen top.

Kaçan balık büyük oldu! Beşiktaş taraftarını kahreden ayrıntı

F. KARAGÜMRÜK
%54 topla oynama 11 şut 3 isabet 3 büyük şans 2 kaçan büyük fırsat.

Kaçan balık büyük oldu! Beşiktaş taraftarını kahreden ayrıntı

GAZİANTEP FK
%58 topla oynama 16 şut 4 isabet 1 büyük şans 0 kaçan büyük fırsat.

Kaçan balık büyük oldu! Beşiktaş taraftarını kahreden ayrıntı

ÇAYKUR RİZESPOR
%48 topla oynama 22 şut 10 isabet 6 büyük şans 5 kaçan büyük fırsat 1 direkten dönen top.

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