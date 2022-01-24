Kaçan balık büyük oldu! Beşiktaş taraftarını kahreden ayrıntı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in ikinci yarısında 4 maçta ortaya koyduğu hücum performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, kazandığı Gaziantep ve Karagümrük maçları da dahil beklentileri karşılamaktan çok uzak bir görüntü sergiledi. Kartal, bu mücadelelerde 67 şut çekti ancak bunların sadece 20'sinde isabet buldu. 47 şut ise boşa gitti.