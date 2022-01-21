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Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Lider Trabzonspor'la arasında 16 puan fark bulunan siyah-beyazlılar, son sıradaki rakibini devirip çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 11 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor da güçlü rakibini mağlup edip kötü seriye son vermeyi hedefliyor.  Peki, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 09:17 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 09:18
Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'la arasında 16 puan fark bulunan siyah-beyazlılar, düşme hattındaki rakibini devirip çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 11 maçtır kazanamayan son sıradaki Yeni Malatyaspor da güçlü rakibini mağlup edip kötü seriye son vermeyi hedefliyor.

📺YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Hafez, Mustafa Eskihellaç, Azubuike, Donsah, Chouiar, Adem Büyük, Dicko

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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