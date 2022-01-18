İşte Karagümrük-Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

Son oynanan Gaziantep maçından 3 puanla ayrılarak Avrupa Kupaları için iddiasını sürdüren Beşiktaş, Karagümrük maçında da galibiyet hedefliyor. Mücadeleyi Beşiktaş, 32 puanla 7'nci sırada yer alırken, Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11'inci sırada yer alıyor.



KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: VIVIANO, SALİH, BURAK, LUCKASSEN, CANER, BISTROVIC, EMRE, BORINI, ADNAN, KARAMOH, PESIC



Beşiktaş: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, RIDVAN, PJANIC, GHEZZAL, JOSEF, OĞUZHAN, LARIN, BATSHUAYI



DIŞARIDA 1 GALİBİYET

Kartal'ın bu sezonki deplasmanda karnesi iç açıcı değil. Geride kalan 10 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş, 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 8 deplasmanda kazanamadı. İki takımın bugüne kadar oynadıkları 15 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyahbeyazlı takım 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Karagümrük ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.



OĞUZHAN VE LARIN SINIRDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oğuzhan ile Larin, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



Beşiktaş ile Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, ligde 8. kez yer alan Karagümrük ile oynadığı 11 maçın 7'sini kazandı, iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Karagümrük, Beşiktaş'a 2 kez üstünlük kurmayı başardı.



VIDA VE MONTERO SAHADA

Cezalarını tamamlayan Domagoj Vida ve Francisco Montero, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Vida, sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep maçında forma giyemedi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan Montero da geçen haftaki mücadelede takımını yalnız bırakmıştı.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayacak olan isimler. Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic cezalı. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemeyecek.