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İdmanda onları uyardım

Gaziantepspor Teknik Direktörü Erol Bulut kafa kafaya giden bir maçta hafta boyunca çalıştıkları bir konuda hata yaptıklarını söyledi. Bulut "İyi mücadele etmek yetmiyor. Çıkarken çok pas hatası yaptık. İdmanlarda merkeze top atılmayacağını oyuncularıma söylemiştim ama golü böyle yedik. Bu beni biraz

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
İdmanda onları uyardım
Gaziantepspor Teknik Direktörü Erol Bulut kafa kafaya giden bir maçta hafta boyunca çalıştıkları bir konuda hata yaptıklarını söyledi. Bulut "İyi mücadele etmek yetmiyor. Çıkarken çok pas hatası yaptık. İdmanlarda merkeze top atılmayacağını oyuncularıma söylemiştim ama golü böyle yedik. Bu beni biraz
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