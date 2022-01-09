Adem Ljajic Başakşehir’e

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcu gelecek planları arasında yer almıyor. Portekiz basınında yer alan habere göre; Adem Ljajic siyah- beyazlılardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor.
Beşiktaş'tasezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcu gelecek planları arasında yer almıyor. Portekiz basınında yer alan habere göre; Adem Ljajic siyah- beyazlılardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor. Beşiktaş'ta toplam 85 maçta forma giyen Ljajic, 18 gol atıp 29 asist yaptı.