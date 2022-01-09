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Adem Ljajic Başakşehir’e

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcu gelecek planları arasında yer almıyor. Portekiz basınında yer alan habere göre; Adem Ljajic siyah- beyazlılardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Adem Ljajic Başakşehir’e
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcu gelecek planları arasında yer almıyor. Portekiz basınında yer alan habere göre; Adem Ljajic siyah- beyazlılardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor. Beşiktaş'ta toplam 85 maçta forma giyen Ljajic, 18 gol atıp 29 asist yaptı.
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