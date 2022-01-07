BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Önder Karaveli'ye övgü dolu sözler!

Sergen Yalçın, Önder Karaveli gibi camiamızın içinden gelen isimleri takımın başında görünce mutlu oluyorum. Hele kulübün öz kaynaklarından gelen gençleri görünce mutluluğum kat kat artıyor. Beşiktaş artık fabrika ayarlarına dönmeli ve öz kaynaklarına sarılmalı. Bakın Süper Kupa finalinin son 30 dakikasında 17 yaşındaki Emirhan forma giydi ve herkesin büyük beğenisini kazandı. Altyapıda büyük cevherler var. Emirhan da bu yeteneklerden biri. Beşiktaş'ta 11 eksik olmasaydı, Emirhan forma giyemezdi. Asıl problem şu, Emirhan ve onun gibi yetenekler zorunluluktan oynamamalı. Emirhan da bilmeli ki; hak ettiği zaman sıra ona gelecek bu kutsal forma ona emanet edilecek.