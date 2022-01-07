BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Önder Karaveli'ye övgü dolu sözler!

Sergen Yalçın, Önder Karaveli gibi camiamızın içinden gelen isimleri takımın başında görünce mutlu oluyorum. Hele kulübün öz kaynaklarından gelen gençleri görünce mutluluğum kat kat artıyor. Beşiktaş artık fabrika ayarlarına dönmeli ve öz kaynaklarına sarılmalı. Bakın Süper Kupa finalinin son 30 dakikasında 17 yaşındaki Emirhan forma giydi ve herkesin büyük beğenisini kazandı. Altyapıda büyük cevherler var. Emirhan da bu yeteneklerden biri. Beşiktaş'ta 11 eksik olmasaydı, Emirhan forma giyemezdi. Asıl problem şu, Emirhan ve onun gibi yetenekler zorunluluktan oynamamalı. Emirhan da bilmeli ki; hak ettiği zaman sıra ona gelecek bu kutsal forma ona emanet edilecek.
Acı gerçek ise altyapı verdiğimiz alan Fulya'nın 60 metrelik sahası. Altyapı tesislerimiz içler acısı. Bu yetenekli gençlerimizi her yönüyle hazırlamalıyız. Yaşam koçlarıyla, beslenmesinden, yabancı diline, her şeyleriyle Beşiktaş formasına aday olmalılar. Gerçek bir altyapı için lafta değil özde bir futbol akademisi oluşturulmalı. Altyapının şu anda 4 normal ölçülerde futbol sahasına ihtiyacı var. Camianın önde gelen isimleriyle bir olalım Beşiktaş'a yakışır altyapı tesisleri kazandıralım. Vardar Ailesi olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız.
Önder Karaveli çok kısa zamanda Beşiktaş'a bambaşka bir hava kattı. Öncelikle Amerika'yı yeniden keşfetmedi ve geçen sezon çifte kupa kazanmış ve sezon başından bu yana patlama yapması beklenen yıldızlara güven aşıladı. Artık iyi oynamalarına alıştığımız Ersin, Rıdvan'ı konuşmuyoruz, Serdar, Berkay, Emirhan gibi yetenekleri seyretmenin keyfini çıkarıyoruz.