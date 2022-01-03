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SPOR HABERİ - Beşiktaş Süper Kupa'yı istiyor! Önder Karaveli...

Spor haberi... Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın ardından teknik sorumlu olarak görevlendirilen Önder Karaveli Süper Kupa'ya büyük önem veriyor... Karaveli, Katar’da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde oyuncularını taktikten öte mental olarak bu maça hazırlamaya çalışacak. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 09:58
SPOR HABERİ - Beşiktaş Süper Kupa'yı istiyor! Önder Karaveli...

Antalyaspor karşısında kazanarak Türkiye'ye kupayla birlikte dönmek isteyen Karaveli'nin, camianın bu sezon yaşadığı travmatik dönemi, böylesine bir zaferle hafifletmeye çalıştığı belirtildi. Kupanın kazanılması halinde takımın ve camianın çok daha farklı bir havaya geçeceğini düşünen Önder Karaveli, bu nedenle Süper Kupa'ya çok önem veriyor.

Maç öncesi yapılacak son toplantılarda futbolcularını duygusal anlamda bu hedefe motive etmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın, Nuri Şahin dönemindeki Antalyaspor'u, günlerdir mercek altında tuttuğu belirtildi.

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