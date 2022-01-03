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SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan büyük revizyon! 5 ayrılık 2 transfer...

Spor haberi... Süper Lig'de ilk devrenin sonuna gelinirken, devreyi beklentilerin oldukça altında tamamlayan kulüplerden Beşiktaş, kadrosunda büyük bir revizyona gitme hazırlığında... Buna göre Siyah-Beyazlılar 2 yeni ismi kadrosuna katmayı planlarken, 5 isimle de vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 09:45
SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan büyük revizyon! 5 ayrılık 2 transfer...

Devre arası transferi için hem kontenjanda yer açabilmek hem de harcama limitlerinde rahat hareket etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, kurtuluş reçetesi denecek bir plan için düğmeye basacak.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan büyük revizyon! 5 ayrılık 2 transfer...

Milliyet'in haberine göre; Mevcut takım ve kadro dışındaki isimlerle yollarını ayırarak tasarruf etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, böylece yeni yapılanmanın hazırlığını da başlatacak.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan büyük revizyon! 5 ayrılık 2 transfer...

Ljajic, Douglas, N'Sakala, Lens ile mevcut kadroda bulunan Vida başta olmak üzere bazı oyuncularla yollarını ayırmanın düşüncesinde olan siyah-beyazlılar, kafasındaki projeleri de bu şekilde harekete geçirmiş olacak.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan büyük revizyon! 5 ayrılık 2 transfer...

Vida'ya, sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle birçok kulübün ilgi duyduğunu bilen siyah-beyazlı kulüp, bu oyuncunun menajeriyle yapacağı pazarlıkları da bu doğrultuda sürdürecek.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan büyük revizyon! 5 ayrılık 2 transfer...

Beşiktaş'a bonservissiz gelse de verilen astronomik imza parası nedeniyle Vida'yı bedava bırakmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi bulunan her oyuncudan para kazanmak için çalışacak.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan büyük revizyon! 5 ayrılık 2 transfer...

Devre arasında bir ya da iki transfer yapmayı planlayan yönetim, önce yer açıp sonra oyuncu almanın şart olduğunu bilerek hareket ediyor.

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