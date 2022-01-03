SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan büyük revizyon! 5 ayrılık 2 transfer...

Devre arası transferi için hem kontenjanda yer açabilmek hem de harcama limitlerinde rahat hareket etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, kurtuluş reçetesi denecek bir plan için düğmeye basacak.
Milliyet'in haberine göre; Mevcut takım ve kadro dışındaki isimlerle yollarını ayırarak tasarruf etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, böylece yeni yapılanmanın hazırlığını da başlatacak.
Ljajic, Douglas, N'Sakala, Lens ile mevcut kadroda bulunan Vida başta olmak üzere bazı oyuncularla yollarını ayırmanın düşüncesinde olan siyah-beyazlılar, kafasındaki projeleri de bu şekilde harekete geçirmiş olacak.