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Domagoj Vida Osijek yolcusu

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'ya Osijek yolu göründü. Hırvat Dnevno gazetesine göre Osijek kaptanı Mile Skoric, "Vida gibi bir takım arkadaşına sahip olmayı kim istemez ki! Birlikte oynadık, nitelikleri hakkında konuşmamıza gerek yok. Tebriğine gerçekten şaşırdım. Döner mi diye düşündüm. Çok orijinal bir fikir, gerçekten beğendim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Domagoj Vida Osijek yolcusu
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'ya Osijek yolu göründü. Hırvat Dnevno gazetesine göre Osijek kaptanı Mile Skoric, "Vida gibi bir takım arkadaşına sahip olmayı kim istemez ki! Birlikte oynadık, nitelikleri hakkında konuşmamıza gerek yok. Tebriğine gerçekten şaşırdım. Döner mi diye düşündüm. Çok orijinal bir fikir, gerçekten beğendim" ifadelerini kullandı.
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