Haberler Beşiktaş Rıdvan: 3 puanı biz hak etmiştik

Rıdvan: 3 puanı biz hak etmiştik

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, derbide galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Rıdvan: 3 puanı biz hak etmiştik

İkinci golün asistini yapan başarılı futbolcu "3 puanı hak ettik ama olmadı. İnşallah diğer maçlarda galip geliriz. Çok özverili ve çok isteyen bir takımız" ifadelerini kullandı. Rıdvan Yılmaz, Önder Karaveli'yi de şu sözlerle övdü: Altyapıdan Önder Hoca geldiği için mutluyum. Birlikte çalışmamız çok güzel.

SİNİRLER GERİLDİ
Karşılaşmanın 77'nci dakikasında F.Bahçeli Serdar Aziz ile Beşiktaşlı futbolcu Batshuayi arasında gerginlik yaşandı. İki takım futbolcularının araya girmesi ile gerginlik sona erdirilirken hakem Fırat Aydınus, Serdar Aziz ve Batshuayi'yi sarı kartla cezalandırdı. Sonrasında ikili yine gerildi ama olay büyümedi.

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