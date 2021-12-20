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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ricardo Goulart'ta kritik hafta! Fluminense'nin teklifi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda gündemine Brezilyalı futbolcu Ricardo Goulart'ı alan siyah-beyazlılara Fluminense rakip olmuştu. Oyuncuda kritik saatler başladı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ricardo Goulart'ta kritik hafta! Fluminense'nin teklifi...

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı deplasman maçından 1 puanla ayrılan Beşiktaş, rotayı devre arasına çevirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ricardo Goulart'ta kritik hafta! Fluminense'nin teklifi...

Ocak ayı transfer dönemini bekleyen siyah-beyazlılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Gündemdeki isimlerden biri de Brezilyalı futbolcu Ricardo Goulart...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ricardo Goulart'ta kritik hafta! Fluminense'nin teklifi...

Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan hücum oyuncusu için Beşiktaş'ın yanı sıra ülkesinin takımlarından Fluminense de devreye girmişti. Hatta Fluminense'nin oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve resmi teklifini sunduğu bildirilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ricardo Goulart'ta kritik hafta! Fluminense'nin teklifi...

Brezilya basınından Ge Globo'da yer alan habere göre Fluminense, teklifini sunduğu 30 yaşındaki yıldız isimden bu hafta içinde bir yanıt bekliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ricardo Goulart'ta kritik hafta! Fluminense'nin teklifi...

Goulart'ın da Fluminense'de oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken mutlu sona ulaşılması halinde kulübün başarılı oyuncuyu, taraftarlarına Noel hediyesi olarak sunacağı kaydedildi.

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