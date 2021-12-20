BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ricardo Goulart'ta kritik hafta! Fluminense'nin teklifi...

Süper Lig 'de son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı deplasman maçından 1 puanla ayrılan Beşiktaş , rotayı devre arasına çevirdi.

Ocak ayı transfer dönemini bekleyen siyah-beyazlılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Gündemdeki isimlerden biri de Brezilyalı futbolcu Ricardo Goulart ...

Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan hücum oyuncusu için Beşiktaş'ın yanı sıra ülkesinin takımlarından Fluminense de devreye girmişti. Hatta Fluminense'nin oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve resmi teklifini sunduğu bildirilmişti.