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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi! "Mesut Özil'e kırmızı verilebilirdi"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Siyah-beyazlılar iki defa geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakem yönetimine tepki gösterdi. Fırat Aydınus'un hatalarının maça damga vurduğunu ifade eden Kocadağ, "Mesut Özil'e kırmızı kart verilebilirdi." dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 21:52 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 22:01
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi! "Mesut Özil'e kırmızı verilebilirdi"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Siyah-beyazlılar iki defa geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakem yönetimine tepki gösterdi. Fırat Aydınus'un hatalarının maça damga vurduğunu ifade eden Kocadağ, "Mesut Özil'e kırmızı kart verilebilirdi." dedi.

İşte o sözler...

Emre Kocadağ: Güzel bir derbi oynandı. Maçın başından sonuna kadar hakim olduğumuz, iyi oynadığımız bir maç oldu.

Hakem hatalarının damga vurduğu bir maç oldu. Maçı yönetmedi, idare etti. Fırat Aydınus rakibi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı.

Bize göre ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyon... Hakemin de hatalarıyla vermediği sarı kartlarla... Mesut Özil'in belki de direkt kırmızı kartı, Attila'nın belki verilmeyen 6 tane sarı kartı...

Bu hakem hatalarına karşı defalarca tepki koyduk. Başkanımız da ben de gerekeni söylüyoruz. Ceza alıyoruz. Ama bunları da konuşmadan da olmuyor. Belki bizi susturabilirler ama 20 milyon Beşiktaş taraftarına karşı duramazlar.

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