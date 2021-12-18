Beşiktaş'ta Vida, Pjanic, Josef ve Ghezzal dümene geçti!

Beşiktaş 'ta yarın oynanacak derbi öncesinde topyekün seferberlik ilan edildi. Siyah-Beyazlılar'da Başkan Ahmet Nur Çebi dünkü gerçekleştirilen antrenmanı yakından takip etti. Çebi'nin yıldız oyuncularla bir araya geldiği ve oyunculara moral verdiği belirtildi.

Takvim'in haberine göre, Başkan Çebi'nin oyunculara, "Fenerbahçe maçları bizim için her zaman önemlidir. Bu maçın önemini sizlere anlatmaya gerek yok. Sizden ricam 90 dakika formanız için mücadele etmeniz. Kazanacağınızdan şüphem yok" dediği öğrenildi. Öte yandan takımın ağır topları da derbi öncesi sorumluluk almayı ihmal etmiyor...