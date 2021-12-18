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Beşiktaş'ta Vida, Pjanic, Josef ve Ghezzal dümene geçti!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, yıldız futbolcular dümene geçti. Vida, Pjanic, Josef ve Ghezzal Önder Karaveli ile sürekli temas halinde. Başkan Çebi de takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Vida, Pjanic, Josef ve Ghezzal dümene geçti!

Beşiktaş'ta yarın oynanacak derbi öncesinde topyekün seferberlik ilan edildi. Siyah-Beyazlılar'da Başkan Ahmet Nur Çebi dünkü gerçekleştirilen antrenmanı yakından takip etti. Çebi'nin yıldız oyuncularla bir araya geldiği ve oyunculara moral verdiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Vida, Pjanic, Josef ve Ghezzal dümene geçti!

Takvim'in haberine göre, Başkan Çebi'nin oyunculara, "Fenerbahçe maçları bizim için her zaman önemlidir. Bu maçın önemini sizlere anlatmaya gerek yok. Sizden ricam 90 dakika formanız için mücadele etmeniz. Kazanacağınızdan şüphem yok" dediği öğrenildi. Öte yandan takımın ağır topları da derbi öncesi sorumluluk almayı ihmal etmiyor...

Beşiktaş'ta Vida, Pjanic, Josef ve Ghezzal dümene geçti!

YILDIZLARDAN GÜÇ BİRLİĞİ

Siyah-Beyazlılar'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal yaptıkları toplantılarla birlikte teknik sorumlu Önder Karaveli'ye yardımcı oluyor. Takımdaki oyuncular özelliklerini Karaveli'ye aktarıyor. Ayrıca taktik toplantılarda fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Siyah-Beyazlılar zorlu Fenerbahçe deplasmanı öncesinde tek yürek olmuş durumda.

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