Fransızlar yazdı! Beşiktaş için Sabri Lamouchi iddiası

Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası ilk adayını Daniel Farke olarak seçti ve Alman çalıştırıcıya teklif götürdü. Fakat, teknik direktör gündeminin ilk sırasında yer alan Daniel Farke ile anlaşma sağlanamadı. Alman hocaya toplam 2 milyon Euro ücret teklif edildi.

ORTAK NOKTA BULUNAMADI Farke, Beşiktaş'tan uzun vadeli sözleşme isterken kontrat süresinin 1.5 yıl olması halinde ekibi dahil olmak üzere toplam 3.5 milyon Euro yıllık ücret talep etti. 45 yaşındaki teknik adamla yapılan pazarlıklarda orta noktada buluşulamadı ve Farke gündemden düştü.