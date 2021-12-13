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Fransızlar yazdı! Beşiktaş için Sabri Lamouchi iddiası

Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda takımın başına hangi ismin geçeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Fransız basınında yer alan haberde teknik direktör Sabri Lamouchi'nin, Beşiktaş'ın başına geçmek için en önemli aday konumunda olduğu iddia edildi. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:49
Fransızlardan flaş iddia! Sabri Lamouchi için Beşiktaş iddiası

Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası ilk adayını Daniel Farke olarak seçti ve Alman çalıştırıcıya teklif götürdü. Fakat, teknik direktör gündeminin ilk sırasında yer alan Daniel Farke ile anlaşma sağlanamadı. Alman hocaya toplam 2 milyon Euro ücret teklif edildi.

Fransızlardan flaş iddia! Sabri Lamouchi için Beşiktaş iddiası

ORTAK NOKTA BULUNAMADI

Farke, Beşiktaş'tan uzun vadeli sözleşme isterken kontrat süresinin 1.5 yıl olması halinde ekibi dahil olmak üzere toplam 3.5 milyon Euro yıllık ücret talep etti. 45 yaşındaki teknik adamla yapılan pazarlıklarda orta noktada buluşulamadı ve Farke gündemden düştü.

Fransızlardan flaş iddia! Sabri Lamouchi için Beşiktaş iddiası

RIZA ÇALIMBAY VE BRUNO PINHEIRO

Yöneticilerden bazıları Başkan Ahmet Nur Çebi'ye Rıza Çalımbay'ı önerdi. Bruno Pinheiro da gündemdeki yerini koruyor. İki sezondur Portekiz ekiplerinden Estoril'i çalıştıran ve 2. Lig'de aldığı takımı Portekiz Süper Ligi'ne taşıyan 45 yaşındaki hoca, bu sezon da ligde 5. sırada. Pinheiro, Braga ile de görüşme halinde.

Fransızlardan flaş iddia! Sabri Lamouchi için Beşiktaş iddiası

BILIC DE GÜÇLÜ ADAYLAR ARASINDA

Farke olmayınca yöneticiler Slaven Bilic'e yöneldi. Çin'in BJ Guoan kulübünde görev yapan 53 yaşındaki Hırvat Hoca ile menajerler aracılığıyla temas kuruldu. Bilic için maliyet araştırması yapıldı.

Fransızlardan flaş iddia! Sabri Lamouchi için Beşiktaş iddiası

EN BAŞARILI SEZONU KARTAL'DA

Çin'in BJ Guoan ekibinin hocalığını yapan Bilic, 2013-15 yılları arasında da Beşiktaş'ı çalıştırdı. 53 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılarda 89 maçta 47 galibiyet, 21 beraberlik elde etti ve 1.82 puan ortalaması tutturarak kariyerinin kulüplerde en başarılı dönemini yaşadı.

Fransızlardan flaş iddia! Sabri Lamouchi için Beşiktaş iddiası

SÜRPRİZ ADAY OKAN BURUK

Yerli teknik direktör için de araştırmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, şu anda boşta olan Okan Buruk ismini de masaya getirdiği öğrenildi. 2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yapıp tarihi bir başarıya imza atan 48 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon görevi bıraktıktan sonra takım çalıştırmadı. Buruk, futbolculuk kariyerinde 2 sezon siyah-beyazlı formayı giymişti.

Fransızlardan flaş iddia! Sabri Lamouchi için Beşiktaş iddiası

FRANSIZLARDAN SABRI LAMOUCHI İDDİASI

Teknik direktör konusunda bir iddia da Fransızlardan geldi. Fransız basınında yer alan haberde teknik direktör Sabri Lamouchi'nin, Beşiktaş'ın başına geçmek için en önemli aday konumunda olduğu iddia edildi.

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