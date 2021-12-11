Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic Barcelona derken Juventus'a dönüyor!

Yaz transfer döneminin son gününde Barcelona'dan Beşiktaş'a sürpriz bir şekilde kiralanan Miralem Pjanic, tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş kariyerine harika bir asistle başlasa da sonrasında sakatlıklarla boğuştu ve beklenen performansı veremedi.

İtalyan basını, İspanyol basınına dayandırdığı haberde Pjanic'in ocak ayında Barcelona'ya değil Juventus'a dönebileceğini belirtti.

'Pjanic ocak ayında Juventus'a gidebilir' başlıklı haberin detayları şöyle;

"Şu anda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Pjanic'in, Barcelona'ya geri dönmesi bekleniyordu. Juventus, ocak ayında piyasadaki en aktif kulüplerden biri olabilir. Juve, orta saha ve forvet transferini kolaylaştırmak için bazı isimlerle yollarını ayırabilir. Bu isimlerin arasında Aaron Ramsey, Adrien Rabiot ve Arthur Melo yer alıyor. Juventus ayrıca maaş yükünü de hafifletmek istiyor. Çünkü bu isimler son sezonlarda maaşlarını hak edecek katkıyı sağlayamıyor.

Bu ayrılıklar gerçekleşirse Juventus kaliteli bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katabilir. Kulüpleriyle sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Axel Witsel ve Denis Zakaria'nın isimleri Juventus ile anılıyor.

Ancak İspanyol basını sansasyonel olacak bir haber yayınladı. Buna göre şu an Beşiktaş forması giyen Pjanic, ocak ayında Türkiye'den ayrılabilir ve Barcelona'ya dönmek yerine Juventus'a gidebilir."

"ALLEGRI İSTİYOR"

"Teknik direktör Massimiliano Allegri, şu anda Beşiktaş'ta kiralık olan ancak bonservisi Barcelona'ya ait olan oyuncuyu istiyor. Bilindiği üzere Allegri 2016'dan 2019'a kadar Juventus'ta Pjanic ile çalıştı ve onu çok iyi tanıyor.

Ocak ayında Arthur Melo'nun kiralık olarak takımdan ayrılacağı düşünülürse, Juventus Brezilyalıdan oluşacak maaş boşluğunu kullanarak Pjanic'i transfer edebilir.

31 yaşındaki oyuncu, Manuel Locatelli ile çok iyi entegre olacağı ve hem iki kişilik hem de üç kişilik orta sahada oynayabileceği için Juve'ye sansasyonel ve çok faydalı bir dönüş yapabilir."