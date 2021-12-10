Flaş iddia! Andre Villas-Boas Beşiktaş'ı reddetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu puansız kapan Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da 4 mağlubiyet 1 beraberlik ile ayrılmıştı.

Alınan bu kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş'ta gündeme Andre Villas-Boas gelmişti.

Portekiz basınında yer alan haberde; Sergen Yalçın'ın boşluğunu Andre Villas-Boas ile doldurmak isteyen siyah-beyazlılar Portekizli teknik adamla görüşme talep etti ama bu talebe istediği yanıtı alamadı.

44 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'ı reddetme sebebi olarak ise kariyer planlarında Türkiye'nin olmaması ve devre arasında takım çalıştırmak istememesi olarak gösterildi.

Villas-Boas'ın aynı şekilde teklif yapan Flamengo'yu da bu sebepten ötürü reddettiği ifade edildi.

Andre Villas-Boas, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı çalıştırıyordu.