Haberler Beşiktaş 54 yaşındayım Kenan kadar oynarım!

54 yaşındayım Kenan kadar oynarım!

Yönetici Bilgihan Cenk Sürmen, Beşiktaşlı bir taraftarın twitter’da yaptığı paylaşımı beğendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
54 yaşındayım Kenan kadar oynarım!
Beşiktaş'ın taraftardan sorumlu yöneticisi Bilgihan Cenk Sürmen'in sosyal medya hesabından yaptığı beğeniler dikkat çekti. Sürmen, bir Beşiktaş taraftarının "54 yaşındayım, 6 ay sıkı çalışsam Kenan Karaman kadar oynarım kesin" paylaşımının yanı sıra Sergen Yalçın'ı eleştiren "Neyse. Kayserispor tarihinde bir ilk oldu en azından... İlk kez bir Şampiyonlar Ligi takımı, hafta sonu Kayserispor ile oynayacağı maçı düşünerek Şampiyonlar Ligi maçına yedek ağırlıklı bir kadro ve muazzam bir boş vermişlikle ile çıktı!" tweetini beğendi.
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