54 yaşındayım Kenan kadar oynarım!

Beşiktaş'ın taraftardansorumlu yöneticisi Bilgihan CenkSürmen'in sosyal medya hesabındanyaptığı beğeniler dikkat çekti. Sürmen,bir Beşiktaş taraftarının "54 yaşındayım,6 ay sıkı çalışsam Kenan Karamankadar oynarım kesin" paylaşımının yanısıra Sergen Yalçın'ı eleştiren "Neyse.Kayserispor tarihinde bir ilk oldu enazından... İlk kez bir Şampiyonlar Ligitakımı, hafta sonu Kayserispor ile oynayacağımaçı düşünerek ŞampiyonlarLigi maçına yedek ağırlıklı bir kadro vemuazzam bir boş vermişlikle ile çıktı!"tweetini beğendi.