TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın iki ismine Altay kancası! Douglas ve Gökhan Töre...

Beşiktaş'ta, yıllık maliyetleri 6.8 milyon Euro'yu bulan Douglas, Ljajic ve Lens'ten devre arasında kurtulmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'a iyi haber geldi… Sabah'ın haberine göre; Savunmanın yanı sıra sağ kanada takviye yapmak isteyen Altay'ın Douglas ve Gökhan Töre'ye talip olduğu belirtildi. İki oyuncuyu kiralamayı amaçlayan İzmir temsilcisinin siyah-beyazlılara teklif götürmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın özellikle Douglas'ın transferine maaşının karşılanması şartı ile sıcak baktığı ve herhangi bir bedel istemeyeceği öğrenildi. Gökhan Töre için de kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek. Tecrübeli sağ kanattan pek fazla yararlanmayan Yalçın'ın Gökhan'ın gidişine olumlu yaklaştığı belirtildi. Barcelona patentli olan 31 yaşındaki Douglas, bu sezon kadro dışı olduğu için hiç forma şansı bulamadı. Gökhan Töre ise lig ve Avrupa'da sadece 12 maçta görev yaptı.