Beşiktaş'ta büyük kayıp! 6.3 milyon euro uçuyor

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar oynanacak maçlarda umut veren bir futbol ve sonuçlar elde edilmesi durumunda takıma uygun koşullarla takviye yapacak. Kurda yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle dövizle transferin ekonomik olarak büyük risk taşıdığını gören Beşiktaş Yönetimi çok dikkatli bir strateji izleyecek.