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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayıp yıldız Rachid Ghezzal! (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden olan Rachid Ghezzal, bu sezon adeta kontak kapattı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayıp yıldız Rachid Ghezzal! (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden olan Rachid Ghezzal, bu sezon adeta kontak kapattı. Geçtiğimiz sezon siyahbeyazlılarda kiralık olarak forma giyen Cezayirli, bonservisi alınıp 3 yıllık sözleşmeyi kaptıktan sonra durdu! 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 17 asistle bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alırken, Aboubakar'ın yokluğunda son maçlarda attığı kritik gollerle de siyah-beyazlıların şampiyonluğa ulaşmasında başrol oynamıştı. Ghezzal, bu sezon ise ligde 12 maçta forma giyip takımına yalnızca 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi. Ghezzal'ın bu hali taraftarların da tepkisini çekti.

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