BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Giresunspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - KİM SORUMLU! Sergen yönetimi idare etti, takımı edemedi; NOKTA... Yazının sonunu başa aldım. Yani Beşiktaş için sözün bittiği nokta... Peki Beşiktaş takımının bu hale gelmesi tesadüf mü? Kesinlikle hayır. Geçen sezon şampiyonluk ile ikinci kupa alındıktan sonra yönetim ve teknik adam arasında yaşananların finalidir dün akşam. Teknik adam "Şu şu idareciler gelebilir, şu şu idareciler gelemez" diyor tesislere… Yönetim de hiçbir şey demiyor buna, "Sergencim" diyor. Yani Sergen mi Beşiktaş kulübünü idare ediyor yoksa yönetim mi? Sonradan Sergen ile yönetimin para pul anlaşmazlığı, takımın sezona geç girmesi filan gibi bin tane olay var.

Alınan oyuncular bünyeye uymadılar. Geçen sezonki arkadaşlık ve takım ruhu bu sezon kayboldu. Alınan generaller iş yapmadılar gibi çok sebep var. Zaten Sergen geçen hafta maç sonu söylediklerinde ne olduğunu anlattı. Dedi ki "Bu işten ben sorumlu değilim." Peki kim sorumlu? Ben bir tek sorumlu yönetim kurulu ve başkan derim. Başka kimse değil. Zaten maçtan evvel tribünlerde 6 bin seyirci olması her şeyi anlatıyor.