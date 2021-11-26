Beşiktaş'ta Teixeira beklentileri karşılayamadı! Bir golü...

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Avrupa'da beş maçta da sahadan eli boş ayrılan Beşiktaş'ta birçok oyuncu bu sezonki performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı.

Bu isimlerin başında gelen isim ise Alex Teixeira. Shakhtar Donetsk formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları unutulmadığı için siyah beyazlılarda büyük heyecana yol açan Brezilyalı yıldız hayal kırıklığı yaşatıyor.