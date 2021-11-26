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Beşiktaş'ta Teixeira beklentileri karşılayamadı! Bir golü...

Spor haberi... Beşiktaş'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Alex Teixeira kulüpten 3.4 milyon Euro alıyor ancak beklentilerin oldukça altında... Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 mücadeleye çıkan Brezilyalı oyuncu yalnızca 2 gol kaydetmiş durumda. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 11:22 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 11:28
Beşiktaş'ta Teixeira beklentileri karşılayamadı! Bir golü...

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Avrupa'da beş maçta da sahadan eli boş ayrılan Beşiktaş'ta birçok oyuncu bu sezonki performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı.

Beşiktaş'ta Teixeira beklentileri karşılayamadı! Bir golü...

Bu isimlerin başında gelen isim ise Alex Teixeira. Shakhtar Donetsk formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları unutulmadığı için siyah beyazlılarda büyük heyecana yol açan Brezilyalı yıldız hayal kırıklığı yaşatıyor.

Beşiktaş'ta Teixeira beklentileri karşılayamadı! Bir golü...

SERVET ÖDENİYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İmza parası olarak 900 bin avro verilen ve bonuslarla birlikte toplamda Beşiktaş'ın bu sezon kasasından 3,4 milyon avro çıkaracağı Brezilyalı yıldız 12 maçta sadece iki gol atabildi.

Beşiktaş'ta Teixeira beklentileri karşılayamadı! Bir golü...

Asist yapma özelliğiyle de öne çıkan Teixeira bu hünerini ise hiç kullanamadı.

Beşiktaş'ta Teixeira beklentileri karşılayamadı! Bir golü...

Ajax yenilgisi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Çok farklı beklentiler içerisinde olduğumuz özel bir oyuncu ama katkı yapamıyor" dediği Teixeira'nın çıktığı maç sayısı ve yıllık kazandığı ücret dikkate alındığında şu ana kadar attığı her gol 1,7 milyon değerinde.

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