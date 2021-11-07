Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor'a uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu. Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapayan ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, 90+6. dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın bu oyunu sonrası eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin değerlendirmelerde bulundu. Tümer Metin tecrübeli futbolcuyu eleştirdi.
BEŞİKTAŞ 20 PUANDA KALDI
Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30'a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de bu sezon 4. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.
İÇ SAHADA İLK MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de evinde bu sezon ilk kez mağlup oldu. Daha önce evindeki 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a Vodafone Park'ta 2-1 yenildi.