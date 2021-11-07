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Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası siyah beyazlıların eski yıldızı Tümer Metin, önemli değerlendirmelerde bulundu. Metin, Trabzonspor'dan övgüyle bahsederken, Ghezzal ve Teixeira hakkında eleştirel sözler sarf etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 12:51 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 13:18
Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor'a uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu. Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapayan ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, 90+6. dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın bu oyunu sonrası eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin değerlendirmelerde bulundu. Tümer Metin tecrübeli futbolcuyu eleştirdi.

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

BEŞİKTAŞ 20 PUANDA KALDI
Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30'a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de bu sezon 4. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

İÇ SAHADA İLK MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de evinde bu sezon ilk kez mağlup oldu. Daha önce evindeki 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a Vodafone Park'ta 2-1 yenildi.

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

WELINTON'A SERT ÇIKTI
Tivibu Spor'da maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton'ı eleştirdi. Tümer Metin, "Trabzonspor'un attığı birinci gol, bir plan golü. Vida'ya Dünya Kupası falan oynadı diyoruz da... Vida - Welinton eşleşmesi de inanılır gibi değil. Maçın içinde bir pozisyon oldu Rosier ve Nwakeme arasında. Rosier savaştı, didindi topu aldı, Weliton'a verdi. Welinton topu ileriye vurdu. Bir daha rakibin peşinden koşmak zorundasınız" diye konuştu. Sözlerine şu şekilde devam etti:

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

'ZİRVEDE OLMASINI GÖSTEREN İŞARETLER'
"Trabzonspor, ligin en çok gol atan takımı, en çok şut atan takımı, en çok isabetli şut atan takımı. Rakip ceza sahasında topla buluşan takım, namağlup bir takım. Bunlar bir takımın zirvede olmasını gösteren işaretler."

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

'BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ PLANI TUTTU'
"Trabzonspor çok mu iyi oynadı? Bu haftaya kadar daha iyi maçlarına şahit olmuştuk. Oyunun daha fazla hakimi olduğu maçları görmüştük. Beşiktaş'a karşı nasıl oynaması gerekiyorsa, Abdullah hocanın planı doğrultusunda öyle oynadı Trabzonspor. Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki planı tuttu. Dolmabahçe'de 4-5 pozisyon bulabilirsiniz. Trabzonspor da bu kadar buldu. Bulabildiğini de gol yaparsın."

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

'GHEZZAL ÇABASI GÖRMEK İSTİYORUZ'
"Beşiktaş, son anlarda iki tane gol yedi bu yüzden çok fazla efor sarfetmek zorunda kaldı. Trabzonspor, geriye koşturacak pozisyon yakaladı, bunlar da biraz Beşiktaş'ın direncini düşürdü. Beşiktaş'ta gecenin etkisiz olan elemanları var. Teixeira'dan da Ghezzal çabası görmek istiyoruz. Ghezzal geçen sezonki formunda değil ama çabası yeter, Alex'ten de aynı çabayı bekliyoruz."

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

'ROSIER KARŞILASA ORADAKİ ÇALIMI YEMEZDİ'
"Beşiktaş adına gecenin iyilerinden birisinin Rosier olduğunu söyleyelim, son pozisyon hariç. Tüm takım gitmişken, son pozisyonda Nwakaeme'yi Welinton karşıladı ve Cornelius'a pası verdi. Orada Rosier karşılaşa oradaki çalımı yemezdi."

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

'BANA GÖRE PENALTI DEĞİL'
"Serkan ve N'Koudou pozisyonu bana göre penaltı değil. Ortada kalan bir top, ikisi de ortak topa hareket yaptılar. Hakemin de maçın geneli için iyi maç yönettiğini söyleyelim. Oyuncuların da biraz hakeme yardımcı olması gerekiyor. Ghezzal ve Berat'ın pozisyonu da penaltı değil bence. Berat'ın ayağı yerde, Ghezzal'ın geçişine engel olan bir durum yok. İzlediğim kadarıyla çok net bir temas olduğunu göremedim."

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

'SUNİ BASKI GİBİ'
"Beşiktaş'ın baskılı oynadığı anlar biraz suni baskı gibi. Geçen sene çok pozisyon üretiyordu Beşiktaş baskıda. Trabzonspor maçında oyunun son 20 dakikasında 'Bu nasıl kaçar' diyebileceğimiz pozisyonu yok Beşiktaş'ın."

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