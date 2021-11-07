Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Tümer Metin'den Alex Teixeira ve Ghezzal eleştirisi!

'GHEZZAL ÇABASI GÖRMEK İSTİYORUZ' " Beşiktaş , son anlarda iki tane gol yedi bu yüzden çok fazla efor sarfetmek zorunda kaldı. Trabzonspor , geriye koşturacak pozisyon yakaladı, bunlar da biraz Beşiktaş'ın direncini düşürdü. Beşiktaş'ta gecenin etkisiz olan elemanları var. Teixeira'dan da Ghezzal çabası görmek istiyoruz. Ghezzal geçen sezonki formunda değil ama çabası yeter, Alex'ten de aynı çabayı bekliyoruz."

'BANA GÖRE PENALTI DEĞİL'

"Serkan ve N'Koudou pozisyonu bana göre penaltı değil. Ortada kalan bir top, ikisi de ortak topa hareket yaptılar. Hakemin de maçın geneli için iyi maç yönettiğini söyleyelim. Oyuncuların da biraz hakeme yardımcı olması gerekiyor. Ghezzal ve Berat'ın pozisyonu da penaltı değil bence. Berat'ın ayağı yerde, Ghezzal'ın geçişine engel olan bir durum yok. İzlediğim kadarıyla çok net bir temas olduğunu göremedim."