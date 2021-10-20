BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef: Maçı detaylarda kaybettik

Josef de Souza, maç sonunda yaptığı açıklamada detaylarda kaybettiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. İlk yarıda kornerden 3 gol yemek önemli bir detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Beşiktaş atak oynaması gereken bir takım. Benim geride kalmam problem değil."
Josefde Souza, maç sonunda yaptığı açıklamada detaylarda kaybettiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. İlk yarıda kornerden 3 gol yemek önemli bir detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Beşiktaş atak oynaması gereken bir takım. Benim geride kalmam problem değil."