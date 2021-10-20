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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef: Maçı detaylarda kaybettik

Josef de Souza, maç sonunda yaptığı açıklamada detaylarda kaybettiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. İlk yarıda kornerden 3 gol yemek önemli bir detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Beşiktaş atak oynaması gereken bir takım. Benim geride kalmam problem değil."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef: Maçı detaylarda kaybettik
Josef de Souza, maç sonunda yaptığı açıklamada detaylarda kaybettiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. İlk yarıda kornerden 3 gol yemek önemli bir detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Beşiktaş atak oynaması gereken bir takım. Benim geride kalmam problem değil."
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