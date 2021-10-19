İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı C Grubu'nda oluşan puan durumu!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında, Beşiktaş Stadı'nda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, sahasında alacağı galibiyetle, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını kazanmak istiyor.

Beşiktaş, Sporting maçı öncesi Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve öğrencileri, Sporting maçından galibiyetle ayrılmak ve taraftarının önünde 3 puanı kutlamak istiyor.

Peki an itibariyla 4-1 Sporting üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada canlı puan durumu nasıl?

İşte C Grubu'ndaki canlı puan durumu

Ajax 6 puan (2 maç)

Borussia Dortmund 6 puan (2 maç)

Sporting Lizbon 3 puan (3. maç oynanıyor)

Beşiktaş 0 puan (3. maç oynanıyor)