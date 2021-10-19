Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı C Grubu'nda oluşan puan durumu!

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı C Grubu'nda oluşan puan durumu!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında, Beşiktaş Stadı'nda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, sahasında alacağı galibiyetle, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını kazanmak istiyor. Beşiktaş, Sporting maçı öncesi Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve öğrencileri, Sporting maçından galibiyetle ayrılmak ve taraftarının önünde 3 puanı kutlamak istiyor. Peki C Grubu'nda oluşan canlı puan durumu ne? İşte son durum...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 20:19 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 21:43
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı C Grubu'nda oluşan puan durumu!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında, Beşiktaş Stadı'nda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, sahasında alacağı galibiyetle, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını kazanmak istiyor.

Beşiktaş, Sporting maçı öncesi Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve öğrencileri, Sporting maçından galibiyetle ayrılmak ve taraftarının önünde 3 puanı kutlamak istiyor.

Peki an itibariyla 4-1 Sporting üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada canlı puan durumu nasıl?

İşte C Grubu'ndaki canlı puan durumu

Ajax 6 puan (2 maç)
Borussia Dortmund 6 puan (2 maç)
Sporting Lizbon 3 puan (3. maç oynanıyor)
Beşiktaş 0 puan (3. maç oynanıyor)

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