BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Pjanic müjdesi! O maçta sahada

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, sakatlığı bulunan Miralem Pjanic ve diğer oyuncular hakkında konuştu. Şahin, "Yaşadığımız sakatlıklar tabii ki takımı etkiledi ama milli aranın bize iyi geldiğini söyleyebiliriz. Pjanic ve Kenan yarın antrenmanlara başlayacak, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları biraz daha sürecek" ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçında riske edilmeyen yıldız futbolcu Miralem Pjanic salı günü Sporting Lizbon ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kadroya alınacak. Pjanic, Beşiktaş'ta 5 maça çıkarken 3 asist yaptı.