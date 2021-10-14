BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan kararını verdi! Transfer...

Bu sezon transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş arasında yeni cephe açıldı.

Sezon başında Rosier, Ghezzal ve Gedson konusunda büyük çekişme yaşayan ezeli rakipler bu kez Kaan Ayhan'ın transferi için savaşa hazırlanıyor.