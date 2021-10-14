Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan kararını verdi! Transfer...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan kararını verdi! Transfer...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından 3. sırada yer alıyor. Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan... Siyah beyazlılar milli futbolcunun transferini o tarihte bitirmek istiyor. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu geleceği ile ilgili kararını da verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan kararını verdi! Transfer...

Bu sezon transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş arasında yeni cephe açıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan kararını verdi! Transfer...

Sezon başında Rosier, Ghezzal ve Gedson konusunda büyük çekişme yaşayan ezeli rakipler bu kez Kaan Ayhan'ın transferi için savaşa hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan kararını verdi! Transfer...

MENAJERİYLE TEMASA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Kaan'ı istiyoruz" açıklaması sonrasında Galatasaray da düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar hemen milli futbolcunun menajeriyle temaslara başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan kararını verdi! Transfer...

KİRALAMAK İSTEMİYORLAR

İtalyan basınına göre Sassuolo, Kaan'ı kiralamaya yanaşmıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın devre arasında resmi teklif yapması bekleniyor. Savaşı hangi tarafın kazanacağı merak konusu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan kararını verdi! Transfer...

KAAN KARARINI VERDİ

İtalyan basınında yer alan haberde Kaan Ayhan'ın transfer için kararını verdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan kararını verdi! Transfer...

Haberde Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılmak istediği yazıldı.

SON DAKİKA