BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan kararını verdi! Transfer...

Bu sezon transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş arasında yeni cephe açıldı.
Bu sezon transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş arasında yeni cephe açıldı.
Sezon başında Rosier, Ghezzal ve Gedson konusunda büyük çekişme yaşayan ezeli rakipler bu kez Kaan Ayhan'ın transferi için savaşa hazırlanıyor.
MENAJERİYLE TEMASA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Kaan'ı istiyoruz" açıklaması sonrasında Galatasaray da düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar hemen milli futbolcunun menajeriyle temaslara başladı.
KİRALAMAK İSTEMİYORLAR
İtalyan basınına göre Sassuolo, Kaan'ı kiralamaya yanaşmıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın devre arasında resmi teklif yapması bekleniyor. Savaşı hangi tarafın kazanacağı merak konusu.
KAAN KARARINI VERDİ
İtalyan basınında yer alan haberde Kaan Ayhan'ın transfer için kararını verdiği iddia edildi.
Haberde Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılmak istediği yazıldı.