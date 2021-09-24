BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ın Altay maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Altay ile karşılaşıyor. Transfer döneminde, 9'u yeni tam 12 transfer yapan siyah-beyazlılar, geniş kadro kurmanın avantajını sadece 2 hafta kullanabildi. A takım seviyesinde 25 oyuncusu bulunan Beşiktaş, 2'nci haftadan itibaren başlayan ve her hafta artarak devam eden sakatlıklar yüzünden maçlara sürekli eksik çıkmak zorunda kalmıştı. Son olarak 3-3 biten A. Demir maçında Ghezzal, Welinton, Batshuayi ve Larin'in de sakatlanmasıyla, Altay maçı öncesi sakat 9, cezalı 1 olmak üzere toplam 10 futbolcusundan faydalanamayacak duruma geldi.



MORAL BULMAK İSTİYOR

İzmir deplasmanı öncesinde Alex Teixeria, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, N'Koudou, Larin ve Batshuayi sakat, Rosier ise kırmızı kart cezalısı durumunda. Bu futbolculardan Batshuayi'nin kesin durumu ise belirsizliğini koruyor. Ajax maçı öncesi daha fazla oyuncu kaybetmek istemeyen Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, golcü futbolcuyu riske etmek istemediği belirtildi. Son oynadığı Adana Demirspor karşılaşmasında 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonrası altın değerinde 2 puan kaybeden siyah-beyazlılar, 4 maçta 12 puan toplayan ve çıkışta olan Altay'ı İzmir'de mağlup ederek hem yara sarmak hem de Ajax maçı öncesi moral bulmak istiyor.



ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Altay: Lis, Naderi, Björkander, Murat, Cebrail, Kappel, Zeki, Thaciano, Thiam, Erhan, Bamba



Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Atiba, Montero, Rıdvan, Josef, Gökhan, Pjanic, Oğuzhan, Güven, Kenan



Beşiktaş ile Altay, 18 sezon sonra ligde rakip olacak. İki kulüp ligde 82 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş rakibine 42 kez üstünlük sağlarken, Altay 15 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı, 25 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Altay'a 115 gol atan Beşiktaş, rakibinin 41 golüne engel olamadı.



İZMiR'DE KARTAL ÜSTÜN

İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı. Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda 49 gol atarken, Altay 38 kez fileleri havalandırdı.



KALANLARDAN MECBURİ 11!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, elde kalan 2'si kaleci 16 futbolcudan mecburi bir 11 çıkartacak. Defans hattında Rosier'in yerine N'Sakala'yı oynatması beklenen tecrübeli teknik adamın, stoper ikilisinde Atiba-Montero ve sol bekte Rıdvan'a görev verecek.



Orta sahadaki en büyük güvencesi yine Josef de Souza ve Pjanic olan Sergen Yalçın, Pjanic'in yanında Oğuzhan, sağ kanatta Gökhan Töre ve sol kanatta da Kenan Karaman'a görev vermesi bekleniyor. Yalçın'ın santrforda oynatmayı planladığı futbolcu ise Güven Yalçın olacak.