Haberler Beşiktaş SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı!

Son dakika spor haberi... Beşiktaş Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle, Valentin Rosier'in bonservisini 4.8 milyon Euro karşılığında aldığını açıkladı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:49 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:15
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı!

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Valentin Rosier'in bonservisinin 4.8 milyon Euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi. Futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

SON DAKİKA