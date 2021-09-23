Son dakika spor haberi: Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez'in yeni adresi Red Bull Bragantino

Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Alman futbolcu Mario Gomez, yöneticilik kariyerine adım atmaya hazırlanıyor.

Eski Beşiktaşlı gol kralı Mario Gomez, geçen yıl futbola veda ederken yaptığı açıklamada, "Teknik direktör olmayı düşünmüyorum ama futboldan da kopmam mümkün değil çünkü 25 yıldır yaptığım tek iş bu" açıklamasını yapmıştı.

Skysport'un haberine göre Mario Gomez'in Red Bull Genel Müdürü Oliver Mintzlaff ile görüşme halinde olduğu ve Red Bull organizasyonu içerisinde futbol yöneticiliği görevine getirileceği belirtildi. Haberin devamında ise Mario Gomez'in Brezilya Ligi'nde mücadele eden Red Bull Bragantino'da göreve başlamasının an meselesi olduğu ifade edildi.

Red Bull futbol organizasyonlarının içinde Salzburg, Leipzig, New York, Bragantino, Gana takımları bulunuyor.