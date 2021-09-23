SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Beşiktaş! (Spor haberleri)

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk 2 haftasında Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor'a yenilen Altay, son 2 haftada Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kayıpsız geçti.

Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları öncesi 12 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunan Altay, ilk 6 haftada 12 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekipte son oynanan Çaykur Rizespor maçında da forma giyemeyen Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.