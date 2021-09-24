Altay - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın eksikleri... | BJK MAÇI CANLI SKOR

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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında lider Beşiktaş, Altay'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Altay - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

👉 ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Altay: Lis, Naderi, Björkander, Murat, Cebrail, Kappel, Zeki, Thaciano, Thiam, Erhan, Bamba

Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Atiba, Rıdvan, Josef, Can, Gökhan, Pjanic, Oğuzhan, Güven, Kenan

ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 7. haftasında yarın (24 Eylül) saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile Beşiktaş karşılaşacak. Müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Direnç Tonusluoğlu dördüncü hakem olacak.

📉 İZMİR'DEKİ MAÇLARDA DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı. Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda 49 gol atarken, Altay 38 kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLÜ GALİBİYETLERİ

Beşiktaş rakibine iki defa gollü üstünlükler kurdu. 1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı. Bu arada 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, bir başka siyah-beyazlı takım olan Altay'ın başında eski takımına karşı galibiyet kovalayacak.

🚑 BEŞİKTAŞ REVİRE DÖNDÜ!

Beşiktaş'ta eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi. Siyah beyazlı ekipte Cyle Larin, Welinton, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Alex Teixeria, Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Montero ve Mehmet Topal sakatlıkları sebebiyle, Valentin Rosier ise kart cezası sebebiyle Altay karşısında forma giyemeyecek.