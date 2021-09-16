Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 90 dakika sonunda net ifadeler kullandı. "İki taraf da çok iyi mücadele etti" diyerek sözlerine başlayan Yalçın, "Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk, defansif bir takım bulduk. Kırılma anları vardı oyunun. İlk dakikalarda golü bulsaydık başka bir oyun olurdu. Taçtan gol yedik. Bu seviyelerde bu ayrıntılar olmaz. Hayal kırıklığıydı bu gol. 45'te 2-0 olunca iş zorlaştı. İkinci yarının ortalarında yüzde 100 pozisyonlarımız var" diye konuştu.

İSTEKLİ VE ARZULUYDUK

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "2-0 geriye düştükten sonra bu seviyede bir takıma karşı pozisyon vermeniz doğal. Bizim açımızdan bu grupta iyi şeyler olabilir. Dortmund'a karşı bu seviyelerde oynuyorsak diğer takımlara karşı daha iyi oynarız. Dortmund, bu seviyenin en iyi takımlarından biri. Tecrübeli açısından iyi oldu, kendimizi ve rakibimizi görmüş olduk. Oyuncuların mücadelelerinden memnunum. Oyuncularımız istekliydi ve arzuluydu. Her şeyi yaptılar. Bundan sonrasına ümitle bakıyoruz."

YALÇIN'IN iLK SINAVI

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon şampiyon sevinci yaşayan Sergen Yalçın, dün gece farklı bir heyecan daha yaşadı. Yalçın, futbolcu olarak sahne aldığı Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez hoca olarak görev yaptı.