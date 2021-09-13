Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic'ten Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi. Siyah-beyazlı forma ile çıktığı ilk resmi maçında farkını konuşturan Boşnak orta saha, Avrupa sahnesinde de Kartal'ın en büyük kozlarından biri olacak. Devler Ligi C Grubu'nda Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sosyal medya hesabındandan paylaşımda bulundu. 31 yaşındaki oyuncunun paylaşımına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı, yaptıkları yorumlarda yıldız futbolcuya olan güvenlerini dile getirdi.

İşte o paylaşım...

Böyle anlar için yaşıyorum teşekkürler. Tekrar hoş geldin Şampiyonlar Ligi. Çarşamba görüşürüz.