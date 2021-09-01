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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a sürpriz stoper Ahmed Touba! Rachid Ghezzal devrede

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor... Son olarak Francisco Montero'yu kadrosuna katan siyah-beyazlıların, sürpriz bir stoper takviyesi daha yapabileceği belirtilirken, bu ismin ise Ahmed Touba olabileceği öğrenildi. 23 yaşındaki Cezayirli savunma oyuncusu için vatandaşı Rachid Ghezzal'ın da davreye girdiği bildirildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 14:54
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a sürpriz stoper Ahmed Touba! Rachid Ghezzal devrede

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala eksiklerini büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak eski futbolcusu Francisco Montero'yu kadrosuna katarak stoper bölgesini takviye eden siyah-beyazlılar flaş bir ismi daha gündemnie aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, Hollanda'nın RKC Waalwijk takımında forma giyen Ahmed Touba ile ilgileniyor.

Siyah beyazlıların yıldızı Rachid Ghezzal'ın da Cezayir Milli Takımı'nda birlikte oynadığı yakın arkadaşı Touba için olumlu referans verdiği kaydedildi.

OLUMLU RAPOR GELDİ

Beşiktaş Kulübü scout ekibinden Ulvi Güveneroğlu, 23 yaşında ve 1.90 metre boyundaki Touba'nın ikili mücadeleler ile hava toplarında başarıyı yüzdesi yüksek ve teknik bir oyuncu olduğunu söyledi.

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