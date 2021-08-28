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Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Adem Ljajic Karagümrük yolunda!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'tan Jeremain Lens ile Utku Yuvakuran'ı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, bu kez de Sırp futbolcu Adem Ljajic'i istiyor. Süper Lig ekibinin siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başladığı bildirildi. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:39
Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Adem Ljajic Karagümrük yolunda!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Adem Ljajic için önemli bir gelişme yaşandı.

Utku Yuvakuran, Jeremain Lens için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'e talip oldu. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasındaki görüşmeler başladı.

Süper Lig'in önemli ekiplerinden Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'in maaşının bir kısmını ödeyerek, bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Adem Ljajic'in transferiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

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