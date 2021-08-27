Son dakika spor haberi: Ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Son 5 sezonda Avrupa'da kulüplerin topladığı puanlara bakılarak hazırlanan ülke puanında, Türkiye'ye en fazla katkı Beşiktaş'tan geldi. İkinci sırayı iki sezon önce ligde şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Başakşehir alırken üçüncü sıraya ise Galatasaray yerleşti. İşte o liste...

1. Beşiktaş - 33.000 puan

2. Başakşehir - 25.000 puan

3. Galatasaray - 20.000 puan

4. Fenerbahçe - 12.500 puan

5. Sivasspor - 6.500 puan

6. Trabzonspor - 5.500 puan

7. Konyaspor - 5.000 puan

8. Alanyaspor - 4.540 puan

9. Yeni Malatyaspor - 4.540 puan

10. Akhisarspor - 4.540 puan