Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri... Takımların son 5 sezonda Avrupa kupalarında topladığı puanlar baz alınarak hesaplanan ülke puanına en çok katkıyı Beşiktaş'ın yaptığı görüldü. Öte yandan listede ikinci sırayı Başakşehir alırken üçüncü sıraya Galatasaray yerleşti. Peki, hangi takım ülke puanına ne kadar katkıda bulundu? İşte yanıtı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 15:33
Son dakika spor haberi: Ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Son 5 sezonda Avrupa'da kulüplerin topladığı puanlara bakılarak hazırlanan ülke puanında, Türkiye'ye en fazla katkı Beşiktaş'tan geldi. İkinci sırayı iki sezon önce ligde şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Başakşehir alırken üçüncü sıraya ise Galatasaray yerleşti. İşte o liste...

1. Beşiktaş - 33.000 puan
2. Başakşehir - 25.000 puan
3. Galatasaray - 20.000 puan
4. Fenerbahçe - 12.500 puan
5. Sivasspor - 6.500 puan
6. Trabzonspor - 5.500 puan
7. Konyaspor - 5.000 puan
8. Alanyaspor - 4.540 puan
9. Yeni Malatyaspor - 4.540 puan
10. Akhisarspor - 4.540 puan

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