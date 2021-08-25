Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Koray Günter sürprizi!
Kadrosunu bir stoperle daha güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, gündeme sürpriz bir isim geldi. Kartal, bir dönem Galatasaray forması da giyen Koray Günter'i listesine aldı. Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinin yatması durumunda Koray'a imza attıracak...
Stoper mevkii için Kaan Ayhan ile anlaşmak için geri sayıma geçen siyah-beyazlılar, sürpriz bir isme daha kanca attı. Beşiktaş yönetiminin, Kaan transferinde son dakika pürüzü çıkması durumunda İtalya'da Verona forması giyen ve Türk pasaportuna sahip Koray Günter için devreye girecek. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki başarılı stoper, daha önce Galatasaray'da 50 resmi maçta forma giydi.