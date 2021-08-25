Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson transferi açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün başkanının açıklamalarından önemli notlar şu şekilde...



"8+3 yabancı kuralını doğru bilmiyorum. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız.

Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi 1 ya da 3 transfer yapma planına götürüyor. Listeyi UEFA'ya vermeden önce yapmak önceliğimiz. Gecikiyorsak da gecikebiliriz, acelesi yok. Minimum 1, maksimum 3 transferde kalmak istiyoruz.

Hocamıza kadro kurarken çok güveniyoruz. Malzemeyi hocamıza sunalım kendisi doğru tercihlerle sahaya takımı çıkartacaktır. Başarılı olan formasını giyecektir.

LJAJIC'E TEKLİF YOK

Bize henüz Ljajic için gelen bir teklif yok. İyi kötü Beşiktaş forması giyen bir futbolcu, onun da mutlu olmasını isteriz.

GEDSON AÇIKLAMASI

Gedson başarılı bir oyuncu. Bir dönem almaya niyetlenmiştik ama o konuda isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımımızda o bölgede oyuncularımız var. Gedson Fernandes'i artık istemiyoruz.

G.ANTEP'İN PENALTISI VERİLMEDİ

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında penaltısının verilmediğini söyleyebilirim. Herkes kendi takımı için aynı şeyleri söylüyor. Umarım bu tür hatalar ilk haftalarda kalır ve sürmez. Bu böyle devam ederse yandık.

Diğerleri de başka türlü söylüyor. Fenerbahçe'nin rakipleri de kendilerinin penaltılarının verilmediğini söylüyor. Kendi canı yanan konuşuyor. En azından VAR'a bile gidilmedi.

Lig yeni başlamasına rağmen ön plana çıkan şey hakem hataları oldu. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Ben, Beşiktaş'ın bir penaltısının verilmediğini söyleyebilirim.

FİKRET ORMAN'A CEVAP VERECEĞİM

Fikret Orman 2 yıl durup tekrar konuşmuş, herhalde bir sebebi vardır. Bunlar aile konularıdır. Kendisine ilk divan ya da mali genel kurulda gereken cevabı vereceğime kimsenin şüphesi olmasın.

"UMARIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İYİ KURA ÇEKERİZ"

Biz, Şampiyonlar Ligi'nde başarıya alışığız, umarım iyi bir kura çekeriz. Futbolda şans da önemli. Yaptığımız transferleri, Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulundurarak da yaptık. Ülke puanına çok ihtiyacımız var.