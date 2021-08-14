Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Batshuayi, Martin Caceres, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Batshuayi, Martin CaceresHaitam Aleesami... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Batshuayi, Martin Caceres, Haitam Aleesami gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:13
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Batshuayi, Martin Caceres, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Batshuayi, Martin Caceres, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

MARTIN CACERES

Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Martin Caceres için devrede olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da tamamlayan 34 yaşındaki futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle serbest kalmıştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Batshuayi, Martin Caceres, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

HAITAM ALEESAMI

Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Aleesami'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Batshuayi, Martin Caceres, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

BATSHUAYI

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea forması giyen Belçikalı yıldız Batshuayi ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Batshuayi, Martin Caceres, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

DAVID LUIZ

Stoper arayışında olan siyah beyazlıların, listesindeki isimlerden olan David Luiz, "Yeni kulübümün hırslı bir kulüp olmasını istiyorum. Şu ana kadar gelen tekliflerin hiçbirisi kalbime dokunmadı. Yüksek seviyede kalmak istiyorum, belki de bu Premier Lig olur" dedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Batshuayi, Martin Caceres, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

JAROME BOATENG

Stopere deneyimli bir isim arayan Beşiktaş, Bayern Münih ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Jarome Boateng ile ilgileniyor. Beşiktaş, yıldız isim için şansını deneyecek.

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