Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Batshuayi, Martin Caceres, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

DAVID LUIZ

Stoper arayışında olan siyah beyazlıların, listesindeki isimlerden olan David Luiz, "Yeni kulübümün hırslı bir kulüp olmasını istiyorum. Şu ana kadar gelen tekliflerin hiçbirisi kalbime dokunmadı. Yüksek seviyede kalmak istiyorum, belki de bu Premier Lig olur" dedi.