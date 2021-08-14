Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Batshuayi, Martin Caceres, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
MARTIN CACERES
Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Martin Caceres için devrede olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da tamamlayan 34 yaşındaki futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle serbest kalmıştı.
HAITAM ALEESAMI
Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Aleesami'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.