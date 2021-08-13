Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı haberleri | Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. 2021-22 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Beşiktaş, kadrosuna Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman gibi yerli oyuncuların yanı sıra Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira gibi önemli yabancı isimleri de katmıştı. Ghezzal, Rosier, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal, Rizespor karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş, son olarak ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor'la oynadığı hazırlık maçından 1-1 eşitlikle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Mehmet Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy

İLK HAFTALARDA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYOR

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.