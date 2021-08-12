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Beşiktaş'ın transfer hedefi Fernando Martins'e Mircea Lucescu'dan onay!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda son olarak Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira'yı transfer eden Beşiktaş'ta gündeme bir isim daha geldi. Buna göre Kara Kartal, bir dönem Shakhar Donetsk forması terleten Luces Fernando Martins ile ilgilenmeye başladı. Öte yandan Beşiktaş, Martins için Lucescu'dan bilgi aldı. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ın transfer hedefi Fernando Martins'e Mircea Lucescu'dan onay!

Beşiktaş transferde eski hocası Mircea Lucescu'nun görüşlerine büyük önem veriyor. Rumen hoca, Alex Teixeira gündeme alındığında Shakhtar Donetsk döneminden öğrencisi hakkındaki görüşlerini siyahbeyazlılara iletmişti. Sabah'ın haberine göre merkez orta sahaya Lucas Fernando Martins'i düşünen Beşiktaş'a yine Lucescu'dan referans geldi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Fernando Martins'e Mircea Lucescu'dan onay!

Uzun yıllardır Brezilyalı futbolcularla yakından ilgilenen ve birçoğunu Avrupa futboluna kazandıran Lucescu'nun, Lucas Fernando Martins ile ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, "Kendisini Brezilya döneminden bu yana tanırım. Önemli bir futbolcu, aradığınız mevki için de ideal. Performansıyla katkı sağlayacağına, dikkat çekeceğine kefilim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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