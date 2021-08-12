Beşiktaş'ın transfer hedefi Fernando Martins'e Mircea Lucescu'dan onay!

Uzun yıllardır Brezilyalı futbolcularla yakından ilgilenen ve birçoğunu Avrupa futboluna kazandıran Lucescu'nun, Lucas Fernando Martins ile ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, "Kendisini Brezilya döneminden bu yana tanırım. Önemli bir futbolcu, aradığınız mevki için de ideal. Performansıyla katkı sağlayacağına, dikkat çekeceğine kefilim" ifadelerini kullandığı belirtildi.