Luuk de Jong zora girdi

Forvet transferi için çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta gündem Luuk de Jong... Siyah-Beyazlılar, Sevilla formasını giyen Luuk de Jong'a son teklifini iletmişti. Euro 2020'de sakatlık geçiren Hollandalı yıldızın sağlık raporlarını inceleyen sağlık kurulunun olumlu raporu sonrası harekete geçen yönetim De Jong ile temas kurulmuştu. Beşiktaş, tecrübeli yıldızı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyordu. Ancak Portekiz basınında yer alan haberde Hollandalı futbolcunun PSV'de forma giymek istediği iddia edildi.