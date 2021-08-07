Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Middlesbrough teknik direktöründen flaş Chuba Akpom açıklaması!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Middlesbrough teknik direktöründen flaş Chuba Akpom açıklaması!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet takviyesi için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de geçtiğimiz sezon PAOK forması giyen Chuba Akpom... Bonservisi İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'ta bulunan golcü futbolcunun hocasından transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 18:17
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Middlesbrough teknik direktöründen flaş Chuba Akpom açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş forvet transferi için girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Middlesbrough teknik direktöründen flaş Chuba Akpom açıklaması!

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de Chuba Akpom'du...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Middlesbrough teknik direktöründen flaş Chuba Akpom açıklaması!

Kara Kartal, bonservisi İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'ta bulunan golcü teklifini yapmış ve beklemeye geçmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Middlesbrough teknik direktöründen flaş Chuba Akpom açıklaması!

HOCASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İngiliz basınında yer alan haberde, Middlesbrough Teknik Direktörü Neil Warnock'un Chuba Akpom ile ilgili sözlerine yer verildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Middlesbrough teknik direktöründen flaş Chuba Akpom açıklaması!

Warnock, "Şu anda elimizde sadece Akpom ve Uche var. Bence herkes doğru teklif gelirse değerlendirmeye alacağımızı biliyor biz önümüze bakmak zorundayız. Bize çift forvet lazım. Duncan sakatlanırsa eksiğiz demektir." ifadelerini kullandı.

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