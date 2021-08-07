Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Middlesbrough teknik direktöründen flaş Chuba Akpom açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş forvet transferi için girişimlerini sıklaştırdı.
Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş forvet transferi için girişimlerini sıklaştırdı.
Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de Chuba Akpom'du...
Kara Kartal, bonservisi İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'ta bulunan golcü teklifini yapmış ve beklemeye geçmişti.
HOCASINDAN AÇIKLAMA GELDİ
İngiliz basınında yer alan haberde, Middlesbrough Teknik Direktörü Neil Warnock'un Chuba Akpom ile ilgili sözlerine yer verildi.
Warnock, "Şu anda elimizde sadece Akpom ve Uche var. Bence herkes doğru teklif gelirse değerlendirmeye alacağımızı biliyor biz önümüze bakmak zorundayız. Bize çift forvet lazım. Duncan sakatlanırsa eksiğiz demektir." ifadelerini kullandı.