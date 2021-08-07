Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Middlesbrough teknik direktöründen flaş Chuba Akpom açıklaması!

Warnock, "Şu anda elimizde sadece Akpom ve Uche var. Bence herkes doğru teklif gelirse değerlendirmeye alacağımızı biliyor biz önümüze bakmak zorundayız. Bize çift forvet lazım. Duncan sakatlanırsa eksiğiz demektir." ifadelerini kullandı.