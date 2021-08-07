Beşiktaş'ta forvete Luuk de Jong harekatı! İşte Sevilla'ya yapılan teklif

Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir forvet alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Yönetimin bu mevkii için düşünülen isimlerin başında gelen Luuk de Jong için tüm şartları zorladığı ifade edildi. İspanya'dan La Colina De Nervion gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Luuk De Jong'a sezon başına 1.8 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Bu sayede Sevilla'nın istediği bonservis bedeline destek olacak maddi ödeneği toplamaya amaçladı. Çünkü Sevilla, Luuk De Jong'u bonservis bedeli kazanmadan bırakmayacağını iletti.

RAKAMI DÜŞÜRMÜYOR

Ancak Beşiktaş'ın kendisine söz verdiği 2.5 milyon euro'dan 1.8 milyon euro'ya inmesi ve 3 yılda kazanacağı 2.1 milyon euro'yu kaybetme ihtimali De Jong'un fikrini değiştirdi. Daha önce Beşiktaş'a "evet" diyen Hollandalı forvet şimdi tam aksi yönde fikir belirtti. Bunun üzerine Beşiktaş yeni bir hamle daha yaptı. De Jong'a yıllık ödeyeceği rakamı 2 milyon euro'ya taşıdı. Sevilla'ya da 500 bin euro tek sezonluk kiralama bedeli önerdi. Eğer Beşiktaş, De Jong'un sözleşmesine Sevilla'nın beklentilerini karşılayacak bir satın alma bedeli eklerse transfer gerçekleşecek.