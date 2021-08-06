Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira Beşiktaş'ta

Ve Beşiktaş yılın transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı, ardından Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle çıkmaza giren ancak sonrasında prensipte anlaşma sağladığı Alex Teixeira'nın transferinde mutlu sona ulaşıldı. Bu transferin bittiğiyle ilgili ilk resmi bilgi Alex'in menajerinden geldi. Brezilyalı 10 numaranın menajeri Junior Mendonza, Instagram'dan "Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor" paylaşımı yaptı. Mendoza, paylaşımına Türk Bayrağı ve Kartal emojisi de koyarken, Teixeira da bu hikayeyi kendi hesabından paylaştı.

ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR

Hemen ardından Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı ve pazartesi günü İstanbul'a getireceği Alex Teixeira, siyah-beyazlıları, Instagram'dan takibe aldı. Brezilyalı yıldız bununla da sınırlı kalmayarak üst üste paylaşımlar yapmaya devam etti. Teixeira sosyal medya hikayesinden Beşiktaş marşını paylaşarak, siyah- beyazlı takım forması giydirilmiş fotoğrafını da alıntıladı. Beşiktaş ile 2+1 yıllık anlaşma imzalayan Teixeira, yıllık 2 milyon euro kazanacak. Beşiktaş, Brezilyalyı 10 numara Teixeira'ya 1,5 milyon euro imza parası ödeyecek.