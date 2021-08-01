Kartal yeni 10 numarasına kavuşmak üzere. Beşiktaş 'ın en geç çarşamba gününe kadar Brezilyalı oyuncuyu İstanbul 'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi.

LUUK DE JONG

İspanyol basını, Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruyor.