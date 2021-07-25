Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Isaac Mbenza kanat atağı! Teklif yapıldı (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken daha önce gündeme gelen Belçikalı kanat oyuncusu Isaac Mbenza'da önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre siyah- beyazlı kulübün 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere Championship kulübü Huddersfield'a 3.5 milyon Euro teklif ettiği, İngiliz kulübünün ise fiyatı 4.5 milyon Euro'ya çektiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın ayrıca bir sonraki satıştan da İngiliz kulübüne pay vermeyi teklif ettiği de gelen haberler arasında. Temasların devam ettiği öğrenilirken Mbenza'ya sağ ve sol kanat dışında santrfor oynayabildiği için Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı da ifade ediliyor.